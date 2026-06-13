Состоялась церемония открытия ЧМ-2026 в США

Сегодня, 13 июня, состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира 2026 года в США. Она прошла на стадионе на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде. На мероприятии выступили поп-певица Кэти Перри, рэпер Future, бразильская певица Анитта и солистка южнокорейской женской группы BLACKPINK Лиса. Через несколько минут начнётся матч 1-го тура группы D ЧМ-2026 между сборными США и Парагвая.

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.