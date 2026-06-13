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Future и Tyla выступили на церемонии открытия ЧМ-2026 в США

Future и Tyla выступили на церемонии открытия ЧМ-2026 в США
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Музыканты Future и Tyla выступили на церемонии открытия чемпионата мира пол футболу 2026 года в США перед матчем американской национальной команды со сборной Парагвая. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра выступит Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучит в 04:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
2-й тайм
3 : 0
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'    

На церемонии открытия хип-хоп-артисты Future и Tyla исполнили композицию Game Time, которая стала официальным саундтреком ЧМ-2026.

Турнир проходит в трёх странах. Помимо США, хозяевами соревнования являются Мексика и Канада. Данная церемония открытия стала третьей и заключительной.

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