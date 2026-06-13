«Болельщики сами отправили мяч в ворота соперника». Защитник Канады — о матче с Боснией

Защитник сборной Канады Алистер Джонстон прокомментировал поддержку болельщиков в матче первого тура группового этапа между национальными командами Канады и Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась с ничейным счётом 1:1.

«Поддержка трибун была невероятной — в какой-то момент даже показалось, что это болельщики сами отправили мяч в ворота соперника. Мы очень рассчитываем на эту помощь и впредь и постараемся радовать вас своей игрой как можно чаще», — приводит официальный сайт ФИФА слова Джонстона.

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).