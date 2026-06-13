Lisa, Anitta и Rema выступили на церемонии открытия ЧМ-2026 в США

Звезда K-pop Lisa вместе с бразильской поп-певицей Anitta и нигерийским исполнителем Afrobeats Rema выступили на открытии чемпионата мира 2026 года в США перед матчем американской национальной команды со сборной Парагвая. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра выступит Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучит в 04:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Музыканты исполнили композицию под названием Goals, которая была специально записана к ЧМ-2026.

Турнир проходит в трёх странах. Помимо США, хозяевами соревнования являются Мексика и Канада. Данная церемония открытия стала третьей и заключительной.