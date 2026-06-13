Кэти Перри и Джейсон Судейкис в образе Теда Лассо выступили на церемонии открытия ЧМ-2026

Певица Кэти Перри и актёр Джейсон Судейкис, исполнявший роль Теда Лассо, выступили на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2026 года в США перед матчем американской национальной команды со сборной Парагвая. Игра проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра выступает Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перри исполнила песню, а Судейкис обратился к зрителям перед исполнением гимнов США и Парагвая.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Турнир проходит в трёх странах. Помимо США, хозяевами соревнования являются Мексика и Канада. Данная церемония открытия стала третьей и заключительной.