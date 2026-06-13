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Григорян высказался о сборной США, сравнив её с командой Германии

Григорян высказался о сборной США, сравнив её с командой Германии
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Российский тренер Александр Григорян оценил силу сборной США, сравнив её с европейскими национальными командами, а также высказался о работе главного тренера американской сборной Маурисио Почеттино. Первый матч сборной США состоится уже сегодня с национальной командой Парагвая.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
2-й тайм
3 : 0
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'    

«Это сильная сборная. У неё есть хороший главный тренер Маурисио Почеттино, который ставит современный атакующий футбол. В товарищеском матче они даже были интереснее немцев. У американцев сборная похожа на европейскую», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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