Винисиус раскрыл, что для него важнее всего сделать на чемпионате мира

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о предстоящих матчах сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

«Наша единственная цель — победа на чемпионате мира. Всё остальное не имеет значения. Осталось восемь игр, и я могу внести свой вклад в успех нашей страны и команды. Для меня важны не голы или результативные передачи, а качественная игра и придание уверенности одноклубникам. Неважно, сколько забью лично я; главное — то место, которое займёт сборная Бразилии», — приводит слова Винисиуса Фабрицио Романо.

Бразилии сыграет на ЧМ-2026 с Марокко, Гаити и Шотландией.