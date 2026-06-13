США — Парагвай: Балогун оформил дубль и довёл счёт до разгромного на 45+5-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Парагвая. Команды играют на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра выступает Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу американцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+5-й минуте нападающий сборной США Фоларин Балогун оформил дубль и сделал преимущество своей команды крупным.

Ранее, на седьмой минуте, полузащитник парагвайцев Дамьян Бобадилья отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте Балогун забил второй гол своей команды, однако мяч не был засчитан из-за офсайда. На 31-й минуте Балогун всё-тки удвоил преимущество американцев.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Участие в турнире принимают 48 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.