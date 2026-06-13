Аршавин считает, что Аргентина не выиграет чемпионат мира — 2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что сборная Аргентины не сможет выиграть ЧМ-2026 и защитить звание чемпионов мира.

— Хорошо, для тебя Португалия с Аргентиной в одной корзинке лежит?

— Ну даже… Португалия поинтереснее.

— Не защитят?

— Да куда…

— А почему в Месси не веришь?

— Да потому что мы видели, как он играет, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.