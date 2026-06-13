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США — Парагвай: парагвайцы забили свой первый гол на 73-й минуте

США — Парагвай: парагвайцы забили свой первый гол на 73-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Парагвая. Команды играют на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра выступает Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды). На момент написания новости счёт 3:1 в пользу американцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

На 45+5-й минуте нападающий сборной США Фоларин Балогун оформил дубль и сделал преимущество своей команды крупным. Ранее, на седьмой минуте, полузащитник парагвайцев Дамьян Бобадилья отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте Балогун забил второй гол своей команды, однако мяч не был засчитан из-за офсайда. На 31-й минуте Балогун всё-таки удвоил преимущество американцев.

В середине второго тайма парагвайцы отквитали один гол усилиями Маурисио.

Календарь чемпионата мира - 2026
Турнирная таблица чемпионата мира - 2026
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