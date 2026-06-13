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Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 12 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 12 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей
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Завершился второй игровой день на чемпионате мира по футболу-2026, в рамках которого состоялось два матча.

Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а сборная США разгромила Парагвай со счётом 4:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Лукич – 21'     1:1 Ларин – 78'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

Таким образом, голами отметились пять футболистов: Кайл Ларин (Канада), Йово Лукич (Босния и Герцеговина), Фоларин Балогун (дубль) и Джованни Рейна (оба США), а также Маурисио (Парагвай).

Больше всего голов теперь на счету Фоларина Балогуна — два. По одному мячу, помимо вышеперечисленных игроков, также имеют О Хён Кю, Хван Ин Бём (оба – Южная Корея), Рауль Хименес и Хулиан Киньонес (оба — Мексика) и Ладислав Крейчи (Чехия).

Полная таблица гонки бомбардиров ЧМ-2026.

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026

Фанаты Канады прошлись по Торонто перед игрой сборной на ЧМ

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