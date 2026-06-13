Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 12 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился второй игровой день на чемпионате мира по футболу-2026, в рамках которого состоялось два матча.

Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а сборная США разгромила Парагвай со счётом 4:1.

Таким образом, голами отметились пять футболистов: Кайл Ларин (Канада), Йово Лукич (Босния и Герцеговина), Фоларин Балогун (дубль) и Джованни Рейна (оба США), а также Маурисио (Парагвай).

Больше всего голов теперь на счету Фоларина Балогуна — два. По одному мячу, помимо вышеперечисленных игроков, также имеют О Хён Кю, Хван Ин Бём (оба – Южная Корея), Рауль Хименес и Хулиан Киньонес (оба — Мексика) и Ладислав Крейчи (Чехия).

Полная таблица гонки бомбардиров ЧМ-2026.

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