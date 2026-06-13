Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 12 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей
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Завершился второй игровой день на чемпионате мира по футболу-2026, в рамках которого состоялось два матча.
Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а сборная США разгромила Парагвай со счётом 4:1.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 Лукич – 21' 1:1 Ларин – 78'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7' 2:0 Балогун – 31' 3:0 Балогун – 45+5' 3:1 Маурисио – 73' 4:1 Рейна – 90+8'
Таким образом, голами отметились пять футболистов: Кайл Ларин (Канада), Йово Лукич (Босния и Герцеговина), Фоларин Балогун (дубль) и Джованни Рейна (оба США), а также Маурисио (Парагвай).
Больше всего голов теперь на счету Фоларина Балогуна — два. По одному мячу, помимо вышеперечисленных игроков, также имеют О Хён Кю, Хван Ин Бём (оба – Южная Корея), Рауль Хименес и Хулиан Киньонес (оба — Мексика) и Ладислав Крейчи (Чехия).
Полная таблица гонки бомбардиров ЧМ-2026.
Фанаты Канады прошлись по Торонто перед игрой сборной на ЧМ
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