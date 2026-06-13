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Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 12 июня 2026 года

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 12 июня 2026 года
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Завершились первые матчи в группах B и D чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 12 июня 2026 года:

Канада – Босния и Герцеговина – 1:1;
США – Парагвай – 4:1.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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