Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 12 июня 2026 года

Завершились первые матчи в группах B и D чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 12 июня 2026 года:

Канада – Босния и Герцеговина – 1:1;

США – Парагвай – 4:1.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).