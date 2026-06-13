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Анри эмоционально отреагировал на оскорбительную реплику в эфире Fox Sports

Анри эмоционально отреагировал на оскорбительную реплику в эфире Fox Sports
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри, который во время чемпионата мира работает экспертом на канале Fox Sports, эмоционально отреагировал на оскорбительную реплику в эфире.

Бывший защитник сборной США Алекси Лалас выступал в программе в роли эксперта вместе с Анри и Златаном Ибрагимовичем. Ведущая Ребекка Лоу после показа рекламного ролика с британским телеведущим и актером Джеймсом Корденом предложила обсудить его появление в кадре.

«Как таких называют? Ряженый мудак. Вырядился и готов к выходу», – заявил Лалас.

Американец использовал популярное в британской футбольной культуре жаргонное выражение «full kit wanker», которым обычно называют взрослых болельщиков, надевающих полный игровой комплект формы футболиста. Реплика Лаласа была связана с тем, что Корден в видео появился в полной экипировке сборной США. Слово «wanker» является оскорбительным и по смыслу близко к слову «мудак».

Лоу, Анри и Ибрагимович заметно растерялись после высказывания эксперта — особенно эмоциональной получилась реакция француза, кадры с которым разошлись по соцсетям.

Реакция Тьерри Анри на реплику Алекси Лаласа

Реакция Тьерри Анри на реплику Алекси Лаласа

Фото: Скриншот из трансляции

После короткой заминки Лоу попыталась разрядить обстановку: «Хорошо, что мы на американском телевидении!»

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