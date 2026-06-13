Фабрицио Романо сообщил причину ранней замены Кристиана Пулишича в матче США — Парагвай

В рамках второго игрового дня чемпионата мира сборная США разгромила Парагвай со счётом 4:1.

Неожиданностью стала замена лидера американцев Кристиана Пулишича уже в перерыве встречи. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, решение не связано с серьёзной травмой футболиста. Тренерский штаб сборной США предпочёл перестраховаться и снять с игры своего ключевого игрока при комфортном преимуществе в счёте, чтобы избежать возможного повреждения перед следующими матчами турнира.

В первом тайме Пулишич отметился результативной передачей. В следующем матче США сыграют с Австралией 19 июня. Начало матча — в 22:00 мск.

Гол Пулишича помог сборной США обыграть Боливию