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Фабрицио Романо сообщил причину ранней замены Кристиана Пулишича в матче США — Парагвай

Фабрицио Романо сообщил причину ранней замены Кристиана Пулишича в матче США — Парагвай
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В рамках второго игрового дня чемпионата мира сборная США разгромила Парагвай со счётом 4:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

Неожиданностью стала замена лидера американцев Кристиана Пулишича уже в перерыве встречи. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, решение не связано с серьёзной травмой футболиста. Тренерский штаб сборной США предпочёл перестраховаться и снять с игры своего ключевого игрока при комфортном преимуществе в счёте, чтобы избежать возможного повреждения перед следующими матчами турнира.

В первом тайме Пулишич отметился результативной передачей. В следующем матче США сыграют с Австралией 19 июня. Начало матча — в 22:00 мск.

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026

Гол Пулишича помог сборной США обыграть Боливию

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