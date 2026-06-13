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Появились подробности кражи у сборной Англии, имена пострадавших игроков и подозреваемые

Появились подробности кражи у сборной Англии, имена пострадавших игроков и подозреваемые
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Сборная Англии столкнулась с неприятным инцидентом во время чемпионата мира. По информации журналиста Крейга Хоупа из Daily Mail, у команды был похищен значительный объём тренировочного инвентаря.

Сообщается, что среди пропавших вещей оказались бутсы лидеров команды — Гарри Кейна и Джуда Беллингема. Кроме того, сборная лишилась практически всех тренировочных мячей — в распоряжении команды остался лишь один.

Также были украдены тактические доски и другое оборудование тренерского штаба во главе с Томасом Тухелем, что может создать дополнительные сложности при подготовке к матчам турнира.

По данным источника, правоохранительные органы уже начали расследование. В качестве возможных подозреваемых рассматриваются водители, занимавшиеся перевозкой инвентаря английской сборной.

В Федерации футбола Англии ситуацию пока официально не комментировали.

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