Хакеры, связанные с Ираном, заявили о взломе дронов ФБР и угрожают атаковать ЧМ — CBS News

Группа хакеров Handala, связанная с Ираном, утверждает, что взломала беспилотные летательные аппараты ФБР и угрожает проведению чемпионата мира, об этом информирует CBS News.

В заявлении сообщается, что уже «несколько месяцев» у команды есть доступ «ко всем изображениям и всем подозреваемым», фиксируемым FPV-дронами Федерального бюро расследований. Утверждается, что ФБР применяет системы распознавания лиц и номеров автомобилей, развёрнутые в рамках борьбы с терроризмом.

«Лучше усиливайте безопасность на чемпионате мира, нам совсем не нравятся некоторые из этих команд. Не забывайте: FPV-дроны повсюду. Вы никогда не знаете, когда один из них может оказаться прямо у автобуса вашей команды», – говорится в заявлении Handala, которое приводит мониторинговый центр SITE Intelligence Group.

При этом SITE сообщает, что опубликованные в качестве доказательств взлома фотографии и видео на самом деле ничего не подтверждают — например, один из выложенных роликов был создан ещё в 2024-м для продвижения технологии, которую использовал один из полицейских департаментов США при изучении ущерба от торнадо.

CBS News отмечает, что ФБР использует дроны рядом со стадионами для защиты от несанкционированных летательных аппаратов. При этом беспилотники запрещено запускать над американскими стадионами, где проходят матчи, а также над фан-зонами и мероприятиями для болельщиков.