Гаити — Шотландия: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 12 на 13 июня состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Гаити и Шотландии. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Это будет третий матч игрового дня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).