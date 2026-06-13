Сборная США установила голевой рекорд в истории страны на чемпионатах мира

Сборная США разгромила Парагвай со счётом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира и установила рекорд, сообщает ESPN.

Команда Маурисио Почеттино набрала три очка и возглавила группу D. При этом четыре забитых мяча стали рекордным показателем для американской сборной в одном матче чемпионатов мира. Ранее США никогда не забивали такое количество голов.

В составе хозяев сегодня отличились Фоларин Балогун, оформивший дубль, а также Джованни Рейна. У гостей автогол на счету Дамьяна Бобадильи. Единственный мяч в ворота соперников за Парагвай забил Маурисио.

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