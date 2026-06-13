Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная США установила голевой рекорд в истории страны на чемпионатах мира

Сборная США установила голевой рекорд в истории страны на чемпионатах мира
Комментарии

Сборная США разгромила Парагвай со счётом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира и установила рекорд, сообщает ESPN.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

Команда Маурисио Почеттино набрала три очка и возглавила группу D. При этом четыре забитых мяча стали рекордным показателем для американской сборной в одном матче чемпионатов мира. Ранее США никогда не забивали такое количество голов.

В составе хозяев сегодня отличились Фоларин Балогун, оформивший дубль, а также Джованни Рейна. У гостей автогол на счету Дамьяна Бобадильи. Единственный мяч в ворота соперников за Парагвай забил Маурисио.

Турнирная таблица чемпионата мира - 2026
Календарь чемпионата мира - 2026

СТАРТ ЧМ: вал КРАСНЫХ, первый МЕМ, след РПЛ. ЧемпМира#1

Материалы по теме
Фабрицио Романо сообщил причину ранней замены Кристиана Пулишича в матче США — Парагвай
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android