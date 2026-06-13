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Сборная США установила историческое достижение на ЧМ. Такого не было 96 лет

Сборная США установила историческое достижение на ЧМ. Такого не было 96 лет
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Сборная США разгромила Парагвай в матче группового этапа чемпионата мира, впервые за 96 лет выиграв с разницей в три мяча, сообщает ESPN. Игра прошла на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 4:1 в пользу американцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

В 1930 году американцы разгромили Бельгию (3:0) и Парагвай (3:0). С тех пор ни разу за 96 лет до сегодняшнего дня национальная команда не могла выиграть с разницей в три мяча на мировых первенствах.

Кроме того, четыре забитых мяча стали рекордным показателем для американской сборной в одном матче чемпионата мира.

В составе хозяев сегодня отличились Фоларин Балогун, оформивший дубль, а также Джованни Рейна. У гостей автогол на счету Дамьяна Бобадильи. Единственный мяч в ворота соперников за Парагвай забил Маурисио.

Календарь чемпионата мира - 2026
Турнирная таблица чемпионата мира - 2026
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