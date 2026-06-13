Защитник США установил редчайшее достижение на ЧМ. Такого не было минимум с 1964 года
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Защитник сборной США Крис Ричардс отметился уникальным статистическим достижением в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Парагваем (4:1).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7' 2:0 Балогун – 31' 3:0 Балогун – 45+5' 3:1 Маурисио – 73' 4:1 Рейна – 90+8'
Футболист провёл на поле все 90 минут и завершил встречу со 100-процентной точностью передач. Ричардс выполнил 83 паса, и каждый из них достиг адресата.
По данным ESPN, с момента начала ведения подобной статистики на чемпионатах мира в 1966 году ни одному игроку ранее не удавалось сохранить идеальную точность передач, выполнив при этом не менее 80 пасов за матч. Таким образом, американец стал первым футболистом, добившимся подобного показателя на мундиалях.
СТАРТ ЧМ: вал КРАСНЫХ, первый МЕМ, след РПЛ. ЧемпМира#1
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