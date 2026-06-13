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Труп в состоянии разложения обнаружен рядом с тренировочной базой сборной Ирана

Труп в состоянии разложения обнаружен рядом с тренировочной базой сборной Ирана
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Труп в состоянии разложения обнаружен рядом со стадионом тренировочной базы сборной Ирана в Тихуане. Об этом сообщает Actu Foot в социальной сети X со ссылкой на данные AFP. По данным источника, тело было завёрнуто в чёрный мешок и имело следы насилия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иран выступает в группе G с Египтом, Бельгией и Новой Зеландией.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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