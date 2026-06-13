Почеттино рассказал о состоянии Пулишича после матча с Парагваем на ЧМ-2026

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о состоянии атакующего полузащитника Кристиана Пулишича после матча с Парагваем (4:1). 27-летний футболист был заменён в перерыве встречи — до замены Пулишич отметился голевой передачей.

«Он получил болезненный удар по икроножной мышце, в конце первого тайма ощутил спазм. Мы не хотели рисковать, ему было трудно ходить.

Я надеюсь, что это не очень серьёзно, что он будет готов к следующему матчу», — сказал Почеттино на пресс-конференции после игры.

В составе хозяев отличились Фоларин Балогун, оформивший дубль, а также Джованни Рейна. У гостей автогол на счету Дамьяна Бобадильи. Маурисио забил единственный мяч в ворота соперников за Парагвай.

Сборная США впервые с 1930 года победила на чемпионате мира с разницей в три мяча.