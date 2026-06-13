Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино рассказал о состоянии Пулишича после матча с Парагваем на ЧМ-2026

Почеттино рассказал о состоянии Пулишича после матча с Парагваем на ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о состоянии атакующего полузащитника Кристиана Пулишича после матча с Парагваем (4:1). 27-летний футболист был заменён в перерыве встречи — до замены Пулишич отметился голевой передачей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

«Он получил болезненный удар по икроножной мышце, в конце первого тайма ощутил спазм. Мы не хотели рисковать, ему было трудно ходить.

Я надеюсь, что это не очень серьёзно, что он будет готов к следующему матчу», — сказал Почеттино на пресс-конференции после игры.

В составе хозяев отличились Фоларин Балогун, оформивший дубль, а также Джованни Рейна. У гостей автогол на счету Дамьяна Бобадильи. Маурисио забил единственный мяч в ворота соперников за Парагвай.

Сборная США впервые с 1930 года победила на чемпионате мира с разницей в три мяча.

Календарь чемпионата мира - 2026
Турнирная таблица чемпионата мира - 2026
Материалы по теме
Сборная США установила историческое достижение на ЧМ. Такого не было 96 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android