Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Бразилия — Марокко, кто покажет

В ночь с 13 на 14 июня состоится матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорд (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko.

Напомним, во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет с Шотландией (20 июня), в 3-м туре — с Гаити (25 июня). Чемпионат мира стартовал 11 июня.

Неймар показал трусы с собой и Месси