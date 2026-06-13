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Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Бразилия — Марокко, кто покажет

Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Бразилия — Марокко, кто покажет
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В ночь с 13 на 14 июня состоится матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорд (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию игры чемпионата мира – 2026 Бразилия — Марокко в России принадлежат «Матч ТВ», трансляция также будет доступна в Okko.

Напомним, во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет с Шотландией (20 июня), в 3-м туре — с Гаити (25 июня). Чемпионат мира стартовал 11 июня.

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