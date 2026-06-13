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Австралия — Турция: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Австралия — Турция: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 12 на 13 июня состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Австралии и Турции. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). Это будет четвёртый матч игрового дня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 7:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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