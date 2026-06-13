Балогун, оформивший дубль, признан лучшим игроком матча США — Парагвай

Нападающий сборной США Фоларин Балогун был признан лучшим игроком матча чемпионата мира по футболу ‑ 2026 с командой Парагвая, информирует официальный сайт ФИФА. Встреча команд из группы D в Лос‑Анджелесе прошла на арене «СоФи Стэдиум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу американцев.

Балогун оформил дубль, также отличился Джованни Рейна. У гостей автогол на счету Дамьяна Бобадильи. Единственный мяч в ворота соперников за Парагвай забил Маурисио.

Сборная США впервые с 1930 года победила на чемпионате мира с разницей в три мяча.

Кроме того, сборная США установила голевой рекорд в истории страны на чемпионатах мира.