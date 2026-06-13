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Балогун, оформивший дубль, признан лучшим игроком матча США — Парагвай

Балогун, оформивший дубль, признан лучшим игроком матча США — Парагвай
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Нападающий сборной США Фоларин Балогун был признан лучшим игроком матча чемпионата мира по футболу ‑ 2026 с командой Парагвая, информирует официальный сайт ФИФА. Встреча команд из группы D в Лос‑Анджелесе прошла на арене «СоФи Стэдиум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу американцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

Балогун оформил дубль, также отличился Джованни Рейна. У гостей автогол на счету Дамьяна Бобадильи. Единственный мяч в ворота соперников за Парагвай забил Маурисио.

Сборная США впервые с 1930 года победила на чемпионате мира с разницей в три мяча.

Кроме того, сборная США установила голевой рекорд в истории страны на чемпионатах мира.

Календарь чемпионата мира - 2026
Турнирная таблица чемпионата мира - 2026
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