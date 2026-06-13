Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 13 июня

Сегодня, 13 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 13 и 14 июня (время московское):

22:00. Катар — Швейцария;

1:00. Бразилия — Марокко;

4:00. Гаити — Шотландия;

7:00. Австралия — Турция.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.