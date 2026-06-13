Анчелотти философской фразой анонсировал матч Бразилии и Марокко

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался перед первым матчем команды на ЧМ-2026. В воскресенье команда сыграет с Марокко в 1-м туре группового этапа.

«Страх – важная составляющая жизни. Если ты не боишься и встречаешь льва, он кажется тебе просто котом. Страх фундаментален, он спасает жизни.

В такие моменты всегда испытываешь беспокойство, хочешь, чтобы твоя команда показала максимально качественную игру. Я от природы очень оптимистичен, думаю, сборная хорошо подготовлена ​​к игре и ​​к чемпионату мира», – сказал Анчелотти.

Бразилия и Марокко представляют группу C, где также выступают Гаити и Шотландия.