Полиция США выступила с важным заявлением по громкой краже у сборной Англии на ЧМ

Полиция Канзас-Сити (штат Миссури) подтвердила факт расследования кражи оборудования, связанного со сборной Англии, сообщает Sky News.

Правоохранительные органы заявили: «Мы расследуем возможную кражу оборудования из транспортного средства команды, которое прибыло в Канзас-Сити с пропавшими вещами сегодня вечером. Расследование продолжается. Двое лиц, представляющих интерес для следствия, были взяты под стражу до дальнейшего расследования», — приводит слова представителей полиции репортёр Sky News Роб Харрис.

Напомним, ранее сообщалось о том, что среди пропавших вещей оказались бутсы лидеров команды — Гарри Кейна и Джуда Беллингема. Кроме того, сборная лишилась практически всех тренировочных мячей — в распоряжении команды остался лишь один. Первый матч на чемпионате мира Англия проведёт в ночь с 17 на 18 июня против Хорватии.

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