США разгромили Парагвай, сборную Англии обокрали на ЧМ. Главное к утру
Сборная США разгромила Парагвай в матче группового этапа чемпионата мира — 2026, у сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование из фургона перед ЧМ, Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал «пятисотника» в Лондоне, уступив Кэти Бултер. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная США разгромила Парагвай в матче группового этапа чемпионата мира — 2026.
- У сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование из фургона перед ЧМ.
- Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал «пятисотника» в Лондоне, уступив Кэти Бултер
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