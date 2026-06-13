США разгромили Парагвай, сборную Англии обокрали на ЧМ. Главное к утру

Сборная США разгромила Парагвай в матче группового этапа чемпионата мира — 2026, у сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование из фургона перед ЧМ, Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал «пятисотника» в Лондоне, уступив Кэти Бултер. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».