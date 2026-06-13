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13 июня главные новости спорта, футбол, чемпионат мира — 2026, трансферы, теннис, фигурное катание

США разгромили Парагвай, сборную Англии обокрали на ЧМ. Главное к утру
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Сборная США разгромила Парагвай в матче группового этапа чемпионата мира — 2026, у сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование из фургона перед ЧМ, Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал «пятисотника» в Лондоне, уступив Кэти Бултер. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная США разгромила Парагвай в матче группового этапа чемпионата мира — 2026.
  2. У сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование из фургона перед ЧМ.
  3. Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал «пятисотника» в Лондоне, уступив Кэти Бултер
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  5. Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 12 июня 2026 года.
  6. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 12 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей.
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Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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