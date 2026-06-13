«Зря взяли». Аршавин — о Неймаре в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что нападающий Неймар не сможет должным образом помочь сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026. Неймару 34 года.

— Ещё один из главных сценариев — это Неймар. Его возвращение в сборную. Вы видели, что было в Бразилии, там праздник. Для вас он какой-то особый футболист?

— Мне он нравится. Но они зря его взяли.

— Почему?

— Ну, он не тот, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.