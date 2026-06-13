Аршавин раскрыл, как относится к расширению чемпионата мира — 2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, как относится к расширению чемпионата мира — 2026. С этого года на главном турнире сборных выступают сразу 48 команд.
— Как вы относитесь к расширению чемпионата мира?
— Негативно.
— Почему?
— Я уже говорил. Раньше это были элитные турниры, а сейчас это ярмарка.
— Маркетинговая? Чисто денежная история?
— Да-да, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.