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Экс-игрок «Флуминенсе» Мело поделился информацией о будущем Нино из «Зенита»

Экс-игрок «Флуминенсе» Мело поделился информацией о будущем Нино из «Зенита»
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Бывший полузащитник «Флуминенсе» Фелипе Мело поделился информацией о будущем центрального защитника «Зенита» Нино. Ранее СМИ сообщали, что клуб из Рио-де-Жанейро хочет приобрести игрока сине-бело-голубых.

«По имеющейся у меня информации, Нино сейчас не вернётся в Бразилию. Если он покинет «Зенит», то перейдёт в какой-нибудь европейский клуб», — сказал Мело в своём аккаунте в социальной сети.

Отметим, Мело и Нино вместе играли за «Флуминенсе» с 2022 по 2024 год.

В минувшем сезоне Нино принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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