«Спартак» — ЦСКА: во сколько начало матча Суперкубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 июня, состоится матч Winline Суперкубка России, в котором встретятся женские «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

В матче за трофей впервые встретятся чемпион Суперлиги минувшего сезона «Спартак» и действующий обладатель Кубка России ЦСКА.

Это будет шестой розыгрыш Суперкубка России среди женских команд. Ранее по два раза обладателями Суперкубка стали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», ещё один трофей на счету ЦСКА.

В прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России со счётом 3:0.