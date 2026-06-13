«Усман — обладатель «Золотого мяча»!» Мбаппе рассказал о прогрессе Дембеле

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о прогрессе форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле, являющегося действующим обладателем «Золотого мяча».

«Он — обладатель «Золотого мяча»! Сейчас Усман гораздо более зрелый игрок. Гораздо более решительный, более опытный. Он достиг пика своей карьеры, и это хорошо для нас [сборной Франции].

Чемпионат мира станет для него отличной возможностью заявить о себе и показать, что Усман способен играть на высоком уровне в составе национальной команды», — приводит слова Мбаппе аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

По итогам минувшего сезона Дембеле в составе «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции.

Громкие скандалы Мбаппе: