Главное с ЧМ-2026 на 13 июня: Неймар пропустит старт турнира, сборную Англии обокрали

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Карло Анчелотти подтвердил, что Неймар пропустит первый матч чемпионата, состоялась церемония открытия ЧМ-2026 в США, а у сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование из фургона перед первым матчем ЧМ.

Главное с ЧМ-2026 на 13 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.