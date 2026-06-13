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Главное с Чемпионата Мира 2026 на 13 июня: Неймар пропустит стартовый матч ЧМ, сборную Англии обокрали

Главное с ЧМ-2026 на 13 июня: Неймар пропустит старт турнира, сборную Англии обокрали
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Карло Анчелотти подтвердил, что Неймар пропустит первый матч чемпионата, состоялась церемония открытия ЧМ-2026 в США, а у сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование из фургона перед первым матчем ЧМ.

Главное с ЧМ-2026 на 13 июня:

  1. Состоялась церемония открытия ЧМ-2026 в США.
  2. «Тухленькая». Генич отреагировал на церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде.
  3. У сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование из фургона перед ЧМ.
  4. ФИФА сделала заявление в связи с отказом Канады выдать Парти визу для участия в ЧМ-2026.
  5. Полиция США выступила с заявлением по громкой краже у сборной Англии на ЧМ.
  6. Защитник США установил редчайшее достижение на ЧМ.
  7. Аршавин считает, что Аргентина не выиграет чемпионат мира.
  8. Анри отреагировал на оскорбительную реплику в эфире Fox Sports.
  9. Анчелотти подтвердил, что Неймар пропустит матч ЧМ-2026 с Марокко.
  10. Хакеры, связанные с Ираном, заявили о взломе дронов ФБР и угрожают атаковать ЧМ.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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