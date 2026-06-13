Главное с ЧМ-2026 на 13 июня: Неймар пропустит старт турнира, сборную Англии обокрали
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Карло Анчелотти подтвердил, что Неймар пропустит первый матч чемпионата, состоялась церемония открытия ЧМ-2026 в США, а у сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование из фургона перед первым матчем ЧМ.
Главное с ЧМ-2026 на 13 июня:
- Состоялась церемония открытия ЧМ-2026 в США.
- «Тухленькая». Генич отреагировал на церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде.
- У сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование из фургона перед ЧМ.
- ФИФА сделала заявление в связи с отказом Канады выдать Парти визу для участия в ЧМ-2026.
- Полиция США выступила с заявлением по громкой краже у сборной Англии на ЧМ.
- Защитник США установил редчайшее достижение на ЧМ.
- Аршавин считает, что Аргентина не выиграет чемпионат мира.
- Анри отреагировал на оскорбительную реплику в эфире Fox Sports.
- Анчелотти подтвердил, что Неймар пропустит матч ЧМ-2026 с Марокко.
- Хакеры, связанные с Ираном, заявили о взломе дронов ФБР и угрожают атаковать ЧМ.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
Материалы по теме
Комментарии