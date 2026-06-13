«Он может завершить карьеру в 64 года!» Мбаппе отметил игровой интеллект Канте

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о 35-летнем полузащитнике «трёхцветных» Н'Голо Канте.

«Он бегает за четверых… Канте может завершить карьеру в 64 года! Он ничего не боится.

Н'Голо много бегает и делает это качественно. Я знаю футболистов, которые много бегают, но не успевают восстанавливаться. Его футбольный интеллект позволяет ему предвидеть всё. Время идёт, но я не вижу никаких признаков старения в игре Канте», — приводит слова Мбаппе L'Équipe.

В составе сборной Франции Канте провёл 69 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Громкие скандалы Мбаппе: