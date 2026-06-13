Мбаппе: Олисе немногословен, за него говорят ноги на поле

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о вингере национальной команды Майкле Олисе.

«Он обладает элегантностью и видением игры. Я очень хорошо с ним лажу.

С этого момента мы будем общаться только по-французски. Он хорошо владеет языком. У него такой характер, что вы, СМИ, никогда не узнаете, улучшился ли его французский или нет, потому что он мало с вами разговаривает (Олисе родился и вырос в Великобритании. — Прим. «Чемпионата»).

Ему это не нравится. Майкл — интроверт. Он немногословен, но его ноги говорят за него. Примите его таким, какой он есть. Майкл никогда не изменится. Помимо того, что Олисе — выдающийся игрок, он ещё и отличный человек», — приводит слова Мбаппе L'Équipe.

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