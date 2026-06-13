Хакими: в Африке сборную Марокко называют «африканскими бразильцами»

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими подчеркнул высокий игровой уровень национальной команды в преддверии очного матча с Бразилией в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Игра состоится в воскресенье, 14 июня, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд).

«В Африке нас называют «африканскими бразильцами».

Мы знаем сборную Бразилии, какой у них уровень и какие у них игроки. Но у нас тоже есть качество, мы являемся сильной командой. Думаю, мы готовы добиться чего-то большого при всей поддержке марокканцев. Наша сборная покажет отличную игру на этом чемпионате мира», — приводит слова Хакими Diario Olé.

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