Дэвид Бекхэм и Том Круз посетили дебютный матч сборной США на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, а также американский актёр Том Круз присутствовали на матче сборной США с Парагваем (4:1), который стал дебютным для звёздно-полосатых на чемпионате мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США).

На седьмой минуте полузащитник парагвайцев Дамьян Бобадилья отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте нападающий сборной США Фоларин Балогун забил второй гол своей команды, однако мяч не был засчитан из-за офсайда. На 31-й минуте Балогун всё-таки удвоил преимущество американцев. На 45+5-й минуте Балогун оформил дубль и сделал преимущество своей команды крупным. В середине второго тайма парагвайцы отквитали один гол усилиями Маурисио, а под занавес встречи Джованни Рейна забил четвёртый гол американцев.

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