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Дэвид Бекхэм и Том Круз посетили дебютный матч сборной США на ЧМ-2026

Дэвид Бекхэм и Том Круз посетили дебютный матч сборной США на ЧМ-2026
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Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, а также американский актёр Том Круз присутствовали на матче сборной США с Парагваем (4:1), который стал дебютным для звёздно-полосатых на чемпионате мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

На седьмой минуте полузащитник парагвайцев Дамьян Бобадилья отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте нападающий сборной США Фоларин Балогун забил второй гол своей команды, однако мяч не был засчитан из-за офсайда. На 31-й минуте Балогун всё-таки удвоил преимущество американцев. На 45+5-й минуте Балогун оформил дубль и сделал преимущество своей команды крупным. В середине второго тайма парагвайцы отквитали один гол усилиями Маурисио, а под занавес встречи Джованни Рейна забил четвёртый гол американцев.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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