Арбитр Федотов рассказал о применении нового правила на ЧМ-2026, которое стоит ждать в РПЛ

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов рассказал о применении нового правила на чемпионате мира 2026 года, которое стоит ждать в РПЛ.

«Это новая история, которая после ЧМ станет повсеместной. Раньше арбитрам делать так было нельзя, про это было много разговоров. Здесь же Маккели отменил первую жёлтую карточку футболиста, так как VAR подсказал ему – нарушение, а именно симуляция, была со стороны другого футболиста. А в случае неправильной идентификации футболиста, нарушившего правила, VAR теперь может вмешиваться. В РПЛ мы такое тоже ждём», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Судья Данни Маккели работал на матче США — Парагвай (4:1).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: