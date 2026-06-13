Мбаппе: люди не до конца понимают, как повезло, что Дешам тренирует сборную Франции

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высоко оценил работу главного тренера национальной команды Дидье Дешама, которую он возглавляет с 2012 года. Специалист покинет «трёхцветных» по окончании чемпионата мира 2026 года.

«Он привнёс порядок, когда пришёл в сборную в 2012 году. Дешам крайне сильно повлиял на возрождение любви к сборной после мрачного периода. Сегодня люди жаждут перемен, могу понять их. Однако меня огорчает, что некоторые хотят обесценить то хорошее, что Дешам сделал для Франции. Думаю, люди не понимают в полной мере, как повезло, что у национальной команды есть такой тренер», — приводит слова Мбаппе L'Équipe.

Материалы по теме Мбаппе: Олисе немногословен, за него говорят ноги на поле

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: