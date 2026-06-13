Тренер женской сборной России оценил шансы «Спартака» и ЦСКА в матче за Суперкубок

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан поделился ожиданиями от матча за Winline Суперкубок России среди женских команд 2026 года. Игра между московскими «Спартаком» и ЦСКА пройдёт сегодня, 13 июня, на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи — в 13:30 мск.

«Проведение центральных матчей в женском футболе на больших аренах стало хорошей традицией. Уверен, что трибуны не останутся пустыми: и у ЦСКА, и у «Спартака» много болельщиков, поэтому поддержка будет обеспечена. Не думаю, что домашний стадион станет для красно-белых преимуществом: бывало, что «Зенит» проигрывал в финале кубка на «Газпром Арене», а ЦСКА – на «ВЭБ Арене».

И ЦСКА, и «Спартак» идут в лидерах, уступая в таблице только «Зениту». Обе команды выглядят стабильно, уверенно. Но у «Спартака» по сравнению с прошлым сезоном есть сложности в завершающей стадии атаки, связанные с травмой лучшего бомбардира команды Тияны Филипович. Неизвестно, успеет ли она поправиться к матчу за Суперкубок и усилить красно-белых.

«Спартак» впервые играет в матче за Суперкубок, но это не значит, что у команды нет опыта подобных встреч. Многие игроки в составе красно-белых завоёвывали и Кубок, и Суперкубок, поэтому волнение не должно им помешать. У красно-синих также опытная команда, которая регулярно борется за трофеи. На мой взгляд, шансы на победу у ЦСКА и «Спартака» абсолютно равны. У каждой команды есть свои козыри. Ждём интересный матч лидеров Суперлиги, в котором цена ошибки будет очень высока», — приводит слова Красножана сайт РФС.