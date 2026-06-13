Видео: Роналдиньо и Халк встретились на ЧМ-2026 в преддверии матча Бразилии

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо и экс-форвард «Зенита» Халк встретились на чемпионате мира 2026 года в преддверии дебюта сборной Бразилии на турнире. Их встреча состоялась в Нью-Йорке.

Роналдиньо и Халк встретились на ЧМ-2026:

14 июня бразильская национальная команда сыграет с Марокко.

Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорд (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.