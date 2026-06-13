Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Пресняков-старший назвал лучшим открытие чемпионата мира — 2018 в России

Владимир Пресняков-старший назвал лучшим открытие чемпионата мира — 2018 в России
Комментарии

Известный российский музыкант Владимир Пресняков‑старший поделился мнением об открытии чемпионата мира по футболу 2026 года — и назвал лучшим церемонию ЧМ‑2018 в России. Церемония открытия ЧМ-2026 состоялась 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико перед матчем Мексика — ЮАР.

«Самое лучшее открытие чемпионата мира было в 2018 году. А на этом открытии непонятно кто ходит, косят под певиц. Но в любом случае это большой праздник! Я и игры смотрю, но пока без особого интереса. Это только начало. Вот интересно будет, когда сильные команды будут играть. Я против нового формата и такого количества команд. Было бы супер, если бы вообще было 16 команд — чтобы играли самые сильные.

Шакира молодец, что не меняется! Она по-прежнему в тренде. Но меня и наши певицы радуют! Сейчас много возможностей здорово выглядеть, быть в форме», — сказал Пресняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Атмосфера на матче открытия ЧМ-2026. Видео
Истории
Атмосфера на матче открытия ЧМ-2026. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android