Владимир Пресняков-старший назвал лучшим открытие чемпионата мира — 2018 в России

Известный российский музыкант Владимир Пресняков‑старший поделился мнением об открытии чемпионата мира по футболу 2026 года — и назвал лучшим церемонию ЧМ‑2018 в России. Церемония открытия ЧМ-2026 состоялась 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико перед матчем Мексика — ЮАР.

«Самое лучшее открытие чемпионата мира было в 2018 году. А на этом открытии непонятно кто ходит, косят под певиц. Но в любом случае это большой праздник! Я и игры смотрю, но пока без особого интереса. Это только начало. Вот интересно будет, когда сильные команды будут играть. Я против нового формата и такого количества команд. Было бы супер, если бы вообще было 16 команд — чтобы играли самые сильные.

Шакира молодец, что не меняется! Она по-прежнему в тренде. Но меня и наши певицы радуют! Сейчас много возможностей здорово выглядеть, быть в форме», — сказал Пресняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.