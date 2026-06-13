«ПСЖ» может купить Феррана Торреса у «Барселоны» — Ди Марцио

«ПСЖ» рассматривает вариант с покупкой нападающего «Барселоны» Феррана Торреса. Парижский клуб видит в испанском футболисте замену для Брэдли Баркола в случае его ухода. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Главный тренер французского гранда Луис Энрике работал с Торресом в сборной Испании.

В минувшем сезоне нападающий «Барселоны» принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: