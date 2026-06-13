«Хочется скорее выйти на поле». Полузащитница «Спартака» Якупова — о матче за Суперкубок

Полузащитница «Спартака» Лина Якупова рассказала о подготовке к матчу за Winline Суперкубок с ЦСКА. Игра между московскими «Спартаком» и ЦСКА пройдёт сегодня, 13 июня, на стадионе «Лукойл Арена». Начало встречи — в 13:30 мск.

«Готовимся к матчу очень продуктивно. Ощущения перед Суперкубком самые позитивные, уже очень хочется скорее выйти на поле.

Не думаю, что «Лукойл Арена» даст нам какое-то преимущество над ЦСКА. Всё-таки мы выступаем в Суперлиге на другом стадионе. Но она буквально пропитана спартаковским духом и аурой топовых матчей, окрашена в красно-белые цвета, а уровень инфраструктуры – потрясающий. Я тут ещё не играла, это будет очень интересный опыт. Ждём как можно больше болельщиков, которые в комфортных условиях и атмосфере праздника смогут насладиться захватывающим поединком. А мы со своей стороны постараемся показать красивый футбол.

В Суперлиге в этом году мы с ЦСКА ещё не играли, но за прошедшее время их стиль не поменялся. Красно-синие идут в лидерах, мы тоже в тройке, как раз за ними. Честно говоря, чувствуется, что в этом сезоне соперники настраиваются на нас серьёзней: каждому хочется максимально проявить себя в очном поединке с чемпионом. Да и уровень Суперлиги растёт. Но мы преодолеваем все сложности и делаем всё возможное, чтобы повторить прошлогодний успех.

У нас опытная команда, но есть и молодые игроки. Стараемся помочь им, рассказываем о сильных и слабых сторонах соперниц, подсказываем как сыграть получше. Большую роль в этом играет Анна Сергеевна Кожникова, которая обладает гигантским опытом и всегда готова им поделиться. Многие говорят, что Суперкубок – это один матч за трофей. Но я не совсем с этим согласна: чтобы сыграть этот матч, нужно проделать большой путь. В нашем случае это чемпионский путь, и мы заслужили биться за трофей. У меня ещё ни разу не было требла, очень хочется достичь этого. Надеюсь, что со «Спартаком» выиграю Суперкубок второй раз в карьере», — приводит слова Якуповой сайт РФС.