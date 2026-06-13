Модрич готов завершить карьеру после ЧМ-2026 и занять должность в «Реале» — Скира

Хорватский полузащитник Лука Модрич готов завершить свою игровую карьеру после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети.

По информации источника, 40-летний футболист уже достиг договоренности с мадридским «Реалом» о том, что займёт одну из должностей в клубе после окончания своей карьеры на поле.

Модрич выступал за «Реал» с 2012 по 2025 годы. За это время он стал четырёхкратным чемпионом Испании и шестикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. В 2018 году хавбек получил «Золотой мяч», став первым хорватом, удостоившимся этой награды.

Сборная Хорватии на чемпионате мира 2026 года сыграет в группе L вместе с командами Англии, Панамы и Ганы. Встреча между хорватами и англичанами запланирована на 16 июня. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.