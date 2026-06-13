Сборная Германии оплатит проезд для 600 болельщиков на матч ЧМ-2026

Сборная Германии оплатит проезд для 600 болельщиков на заключительный матч группового этапа чемпионата мира с Эквадором (25 июня). Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в США. Восемь автобусов доставят фанатов немецкой национальной команды на арену в Ист-Ратерфорде.

«Я должен похвалить командный совет в сборной. Эта идея зародилась внутри коллектива, когда появились первые сообщения, насколько дорогими являются поездки туда и обратно», — приводит Kicker слова управляющего директора Немецкого футбольного союза (DFB) Андреаса Реттига.

Подчёркивается, что с DFB связался капитан сборной Йозуа Киммих. «Если говорить, как есть, то он сказал, что деньги здесь не должны играть никакой роли. Футболисты внесли большую часть суммы», — добавил Реттиг.

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