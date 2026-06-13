Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о своём будущем в клубе

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о своём будущем в клубе.

«Моё будущее? В «Реале», когда тебе исполняется 30 лет, контракты продлевают только на год. Так что я отношусь к этому спокойно.

Если я продолжу выступать на том же уровне, продление контракта не станет проблемой. Но «Реал» — клуб топ‑уровня, и рано или поздно им придётся задуматься о моём преемнике», — приводит слова Куртуа инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Действующее соглашение Куртуа с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Бельгиец играет за «Реал» с августа 2018 года. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 45 матчах за клуб, в которых пропустил 43 мяча. 17 встреч Куртуа отыграл «на ноль». Transfermarkt оценивает игрока в €15 млн.