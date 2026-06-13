Брэд Питт и Билл Гейтс побывали на дебютном матче сборной США на ЧМ-2026

Американский актёр Брэд Питт и предприниматель Билл Гейтс посетили матч сборной США с Парагваем (4:1), который стал дебютным для «звёздно-полосатых» на чемпионате мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США).

Фото: Кадры из трансляции

В следующем туре группового этапа сборная США встретится с Австралией (19 июня), в 3-м туре — с Турцией (26 июня).

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

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