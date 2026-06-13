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Брэд Питт и Билл Гейтс побывали на дебютном матче сборной США на ЧМ-2026

Брэд Питт и Билл Гейтс побывали на дебютном матче сборной США на ЧМ-2026
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Американский актёр Брэд Питт и предприниматель Билл Гейтс посетили матч сборной США с Парагваем (4:1), который стал дебютным для «звёздно-полосатых» на чемпионате мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

Фото: Кадры из трансляции

В следующем туре группового этапа сборная США встретится с Австралией (19 июня), в 3-м туре — с Турцией (26 июня).

В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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